كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: انفجار مشتبه به تسبب في زلزال طفيف قرب كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة رصد الزلازل في الصين، إن انفجارا مشتبها به تسبب في زلزال طفيف بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

وذكر مركز شبكات الزلزال الصيني، اليوم الاثنين، أن زلزال قوته 1.3 درجة وقع مساء اليوم فى هونتشون، وهي تقع المدينة في محافظة يانبيان في شمال شرق مقاطعة جيلين، والمعروفة بعدد سكانها العرقيين الكوريين الكبير، وتحدها كوريا الشمالية وروسيا.

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وأضافت الوكالة الصينية، أن انفجارًا مشتبه به وقع اليوم، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول النوع.

تم الكشف عن النشاط الزلزالي في نفس المنطقة التي كانت تسبق التجارب النووية لكوريا الشمالية.

وقع الزلزال في نفس الساعة التي ذكرت فيها وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن الرئيس شي جين بينج سيتوجه إلى كوريا الشمالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء زعيمها كيم جونج أون.