كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الصين يزور كوريا الشمالية الأسبوع الجارى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلام الصينى، اليوم الأحد، أنّ الرئيس شى جين بينج، سيلتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارة دولة فى بيونجيانج الأسبوع الجارى.

وستبدأ رحلة اليومين، الخميس لتكون أول زيارة للزعيم الصينى للدولة المعزولة فى 14 عاماً.

وتعد الصين الحليف الرئيسى لكوريا الشمالية، حيث تأتى الزيارة وسط تجدد التوترات الأمريكية-الكورية الشمالية حول محادثات نزاع السلاح النووى، وفقاً لوكالة رويترز.