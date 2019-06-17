كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم لاذع علي إسهام نتنياهو في دخول الملايين القطرية لحركة "حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ أو ”أزرق أبيض“ هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب استمرار دخول الملايين القطرية لحركة ”حماس“ في قطاع غزة في الوقت الذي يعيش مستوطنو " غزة " في أوضاع صعبة.

و حاول غانتس من هجومه علي نتنياهو إظهار العجز السياسي في إدارة الأزمات السايسية والتي تتمثل في السيطرة علي قطاع غزة وردع حركة حماس التي تسيطر علي قطاع غزة.

كما قال وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان: ”اشرحوا لي إنني لا أستطيع أن أفهم، أيعقل أن نرى الحرائق تندلع كل يوم في غلاف غزة، وفي المقابل يتم تحويل 25 مليون دولار إلى حماس بموافقة الحكومة الإسرائيلية“.

وأضاف في تصريح صحفي: ”لماذا تتجاهل وسائل الإعلام اليمينية استمرار نتنياهو في دفع اموال الحماية لحماس؟ لم يتم تجاهل هذا الاستسلام المشين لمنظمة ”إرهابية“؟ أين كنتم أمس عندما تم تحويل 25 مليون دولار إلى ”الإرهابيين“ في غزة؟“.

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كما أضاف عضو الكنيست السابق المتطرف أورن حزان، أنّ ”حكومة اليمين الحالية تسمح لأهالي غزة بإحراق غلاف غزة في الوقت الذي تمنحهم أموالًا قطرية بالملايين“.

وتساءلت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ في عددها الصادر اليوم، عن قيمة المبلغ وعدد الملايين من الدولارات التي سيتم السماح بدخولها إلى غزة من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة ”حماس“ في غزة.

ذكرت قناة ”مكان“ العبرية، إنّ قطر مستعدة لتخصيص مبلغ 40 مليون شيكل شهريا لتزويد القطاع بالكهرباء.

وأوضحت أنّ ”المبعوث القطري سيصل إلى غزة لمحاولة التقدم في مشروع مد القطاع بنحو 100 واط كهرباء إضافية ومن المتوقع أن يستمر لمدة 3 سنوات“.

