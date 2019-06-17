كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات واليابان تدرسان سبل تعزيز التعاون العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رئيس الأركان الياباني المشترك يوم الاثنين لمناقشة التنسيق الدفاعي والعسكري بين البلدين .

التقى الجنرال كوجي يامازاكي ، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية والوفد المرافق له ، بالشيخ محمد في قصر الشاطئ في أبو ظبي .

استعرض الشيخ محمد والجنرال يامازاكي اتفاقيات الدفاع والعسكرية الحالية بين الإمارات واليابان وتحدثا عن زيادة التعاون .

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كما تبادل الزوجان وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية وام .

حضر المقابلة كل من محمد البواردي ، وزير الدولة لشؤون الدفاع ، الفريق عيسى المزروعي ، نائب رئيس أركان القوات المسلحة ، وأكيهيكو ناكاجيما ، سفير اليابان لدى الإمارات العربية المتحدة .

التقى الجنرال يامازاكي مع الفريق حمد الرميثي ، رئيس أركان القوات المسلحة ، لإجراء محادثات عسكرية في اليوم السابق .