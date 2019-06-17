كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي ينتظر تقرير رسمي حول امتثال إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول الاتحاد الأوروبي إنه سينتظر تقارير علمية حول امتثال إيران لاتفاق نووي يتم التفاوض عليه مع القوى العالمية قبل إعلان ردها. وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، الاثنين إنها لن تتكهن بما سيحدث إذا انحرفت طهران عن شروط الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

و اضافت موغريني "حتى الآن، تمتثل إيران لالتزامها النووي كما توقعنا"، وأصرت على أنها ستنتظر التقرير القادم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه القضية. وكانت إيران قد ذكرت في وقت سابق أنها ستتعدي حد مخزون اليورانيوم الذي حددته الصفقة النووية مع القوى العالمية في الأيام العشرة المقبلة.

