كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 51 ألف انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي بحق أطفال محافظة الجوف باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليمنية 51 ألفا و481 حالة انتهاك ارتكبتها وتسببت فيها مليشيا الحوثي بحق أطفال المحافظة خلال الفترة من 2015 إلى مايو 2019.

وقال مدير المكتب عبد الهادي العصار -في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الاثنين- إن المليشيا ارتكبت 39 حالة قتل، و65 حالة إصابة بينها 32 حالة يعانون من إعاقات وتشوهات، فيما احتجزت 12 شخصا دون السن القانونية، و165 حالة تجنيد للأطفال.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تسببت في إصابة 6 آلاف و200 حالة بصدمة وآثار نفسية، وحرمان نحو 25 ألف طالب من التعليم، ونزوح أكثر من 20 ألف طفل من مديريات المحافظة، إضافة إلى آلاف الأطفال النازحين من خارج المحافظة.

وتابع العصار أن المليشيا تتعمد استهداف الأطفال والمدنيين من كبار السن بمحافظة الجوف دون الاكتراث لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى الخروج من مربع الصمت والتدخل الفاعل والعاجل لإنقاذ الطفولة ووقف انتهاكات المليشيا.