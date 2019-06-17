كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جارديان" تكشف سر أمريكا القذر.. تنقل آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية للدول الفقيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تحقيق جديد لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم، أن السفن الأمريكية تنقل مئات آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى الدول الفقيرة والنامية حول العالم كل عام.

وأضاف التقرير أن ما يعادل 68 ألف حاويات سفن من البلاستيك الأمريكى ورد أنه تم إرسالها من الولايات المتحدة إلى الدول النامية العام الماضى، والتى تجهل حتى عملية إعادة تدوير 70% من نفاياتها نظراً لعد تقدمها، مع أماكن رئيسية، مثل بنجلاديش، لاجوس، وإثيوبيا، والسنغال، والتى تمتلك أنظمة بيئية محدودة وعمالة رخيصة.

وفى بعض الأماكن، مثل تركيا، فإن الزيادة فى حاويات النفايات الأجنبية تعيق جهود مكفحة نفايات البلاستيك المحلى.

وفى الشهر الماضى، وقّعت 187 دولة اتفاقية لمنح الدول القوة لحظر جلب نفايات بلاستيكية أو تصديرها عبر المحيطات، إلّا أنّ هناك دولاً لم توقع على المعاهدة، بينها الولايات المتحدة.