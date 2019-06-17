كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانهيارات الجليدية تحاصر 4 ايطاليين وآخرون في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دبلوماسي إيطالي وعاملان في تسلق الجبال في باكستان يوم الاثنين إنه حاصر انهيار جليدي مجموعة من أربعة متسلقين إيطاليين وثلاثة باكستانيين على جبل في شمال البلاد. واوضح أشرف أمان، أحد منظمي الرحلات السياحية، الذي رتب الحملة، إن الانهيار ضرب متسلقي الجبال السبعة أثناء نزولهم.

و اضاف "لا يمكنني التعليق على حالتهم في هذه المرحلة، لكن جاري تجهيز مروحية. ويتم إرسال متطوعين من المنطقة إلى هناك". كما أكد السفير ستيفانو بونتيكورفو أن حادثة يوم الاثنين وقعت في منطقة غيزار الشمالية، لكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل.

ووفقًا لما ذكره كرار حيدري، أمين نادي جبال الألب الباكستاني، فإن السلطات كانت تحاول إرسال طائرة هليكوبتر إلى حي جيزار يوم الثلاثاء في محاولة لإنقاذ جميع المتسلقين الذين تقطعت بهم السبل وإعادتهم بأمان إلى معسكر القاعدة، موضحا إنه كان من الصعب تحديد حالة المتسلقين. وقال لصحيفة "أسوشيتيد برس": "ستبدأ مهمة الإنقاذ غدًا (الثلاثاء)، ونصلي من أجل سلامة متسلقي الجبال العالقين".

يسافر متسلقو الجبال من جميع أنحاء العالم إلى باكستان كل عام في محاولة لتوسيع نطاق سلاسل الجبال الشمالية العالية. غالبًا ما تثبت الظروف الجوية القاسية اختبارًا لمعظم المتسلقين الأكثر خبرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قُتل متسلقان أوروبيان - الإيطالي دانييلي ناردي والبريطاني توم بالارد - على جبل نانغا باربات الباكستاني، وهو الأطول في العالم التاسع حيث يبلغ ذروته 8126 مترًا (26.660 قدمًا)، خلال فصل الشتاء السيئ.

