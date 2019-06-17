كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تحضر الاجتماع العربي في الإمارات وسط أزمة الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت قطر يوم الاثنين في اجتماع التنسيق العربي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وسط الاستعدادات لعقد جلسة جديدة للحوار بين الدول العربية والصين ، وفقا لوكالة الأنباء القطرية .

وقد ترأس الوفد القطري إلى الاجتماع المندوب الدائم لدولة قطر لدى الجامعة العربية إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي .

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن اجتماع التنسيق العربي من المقرر عقده يوم الثلاثاء كجزء من الاستعدادات "للدورة الخامسة للحوار السياسي العربي الصيني والدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني ."

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حيث ينعقد اجتماع الاثنين في وقت دخلت فيه أزمة الخليج عامها الثالث .

وفي منتصف عام 2017 ، قطعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر روابطها فجأة مع الدوحة ، متهمة إياها بدعم الجماعات الإرهابية .

ومن جانبها ، نفت قطر بشدة هذا الادعاء ، واصفة الحظر الذي فرضته السعودية ضده بأنه انتهاك للقانون الدولي .