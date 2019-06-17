كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تنزع فتيل الغضب الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



,دافع ستيفن لو واي تشونج يوم الاثنين عن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات التي قام بها عشرات الآلاف من الأشخاص انها ملائمة.

قال مفوض الشرطة في هونج كونج إن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف فقط هم من سيتم اتهامهم بأعمال شغب اثناء المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين خارج المجلس التشريعي يوم الأربعاء، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب الشعبي الواسع النطاق بسبب تكتيكات الشرطة العدوانية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات الفولاذية ضد المتظاهرين الذين أزالوا الحواجز. ووصف الشجار بأنه من أعمال الشغب، لكنه قال إن خمسة فقط من بين 15 شخصًا تم إلقاء القبض عليهم متهمون بأعمال شغب، وهي تهمة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وتم القبض على 17 شخصا آخرين في المنطقة المجاورة بتهم أقل.

