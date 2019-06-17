كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحث تركيا على وقف "الأنشطة غير القانونية" في قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت فرنسا تركيا إلى وقف "الأنشطة غير القانونية" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص .

وأضاف الرئيس إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن هذه القضية

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وقال عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا "أريد أن أؤكد مجددا تضامني مع قبرص ودعمي واحترامي لسيادتها و يتعين على تركيا وقف أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ."

ضغط أعضاء الاتحاد الأوروبي على تركيا للتخلي عن خططها للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة تطالب بها السلطات القبرصية كجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة المحيطة بالجزيرة .

وشدد ماكرون على أن "الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفًا في هذا الشأن ."