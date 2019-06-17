تزامنا مع العطلة الصيفية .. “ONCF” يبرمج 230 قطارا للاستجابة لاحتياجات المسافرين

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين، عن برمجة 230 قطارا كل يوم خلال الفترة الممتدة، من الاثنين 24 يونيو الجاري إلى الأحد 15 شتنبر 2019، مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية نحو الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، ومراكش، وطنجة، ووجدة، والناظور.

وأوضح المكتب، في بلاغه، أنه استعد، وجند جميع أعوانه لتسهيل الحركية اليومية المكثفة، المنتظرة لآلاف المسافرين خلال الفترة الصيفية، بهدف ضمان سفر زبائنه في أحسن ظروف السلامة، والراحة.

وطبقا للإجراءات الجديدة، سيتم تعزيز عدد قطارات البراق بنسبة 50 في المائة بوتيرة قطار على رأس كل ساعة من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 9 مساء، ليصل إجمال الرحلات إلى خط طنجة المدينة – الدارالبيضاء المسافرين إلى 30 رحلة (15 رحلة في كل اتجاه)، سواء انطلقت الرحلة من الدارالبيضاء أو طنجة، كما تمت برمجة مواعيد انطلاقة القطار على رأس كل ساعة.

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ولتمكين عدد أكبر من المسافرين من السفر على متن البراق، وضع المكتب آلاف التذاكر للبيع بسعر 99 درهما للرحلة من الدارالبيضاء إلى طنجة، و89 درهما من الرباط إلى طنجة، و79 درهما من القنيطرة إلى طنجة، وهو السعر الذي يمكن للمسافرين الاستفادة منه عند الحجز قبل أسبوع من السفر.

من جانب آخر، سيعزز المكتب عرض الأطلس المتوجه إلى مراكش بزيادة 6 قطارات إضافية، انطلاقا من الدارالبيضاء، لمواجهة الطلب المتزايد بفضل تقليص مدة الرحلة والانتظام في المواعد، حيث سيربط ما مجموعه 24 قطارا العاصمة الاقتصادية بالوجهة السياحية الأولى للمملكة وفق مواقيت تغطي اليوم بأكمله.

وبالنسبة إلى محور الجهة الشرقية، ستبرمج خطوط مباشرة انطلاقا من وجدة، والناظور في اتجاه طنجة، والدارالبيضاء بوتيرة 4 قطارات في اليوم نحو كلا الاتجاهين بأسعار مخفضة، تصل إلى 99 درهما فقط بالدرجة الثانية، و149 درهما في الدرجة الأولى، أما السفر من الشرق على متن القطارات الليلية بمقصورات مجهزة على شكل غرف فندقية، فيمكن للمسافرين الاستفادة منها بسعر 499 درهما، ووجبة فطور مقدمة في المحطة.