نبيل معلول يرشح المغرب للمنافسة على لقب “الكان” ويعلق على “قضية حمد الله”

رشح التونسي نبيل معلول، المدرب السابق لمنتخب تونس، ومحلل قنواة ” بي إن سبورت” حاليا، المنتخب المغربي إلى جانب منتخب الجزائر، للمنافسة على لقب كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، وتحدي كل من مصر، السنغال، ونيجيريا، الذين يعتبرون المرشحين فوق العادة للتتويج باللقب.
وقال معلول، في تصريح صحفي، نشر اليوم الإثنين، إن المنتخبين المغربي والجزائري، يعتبران من أقوى المنتخبات المرشح تنافسها على اللقب، لما يمتلكانه من إمكانيات، ومحترفين من مستوى عالي، وهما قادران على منافسة مصر، السينغال، ونجيريا”.
وعلق معلول على قضية عبد الرزاق حمد الله، ورحيله عن المنتخب المغربي، وقال بهذا الخصوص: “استبعاد أحد أفضل المهاجمين العرب حاليا من أمم إفريقيا هو أمر مفاجئ وغريب، خاصة أنه هداف الدوري السعودي خلال الموسم المنقضي، ولا أظن أن استبعاده جاء لأسباب فنية”.
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