بعد أسابيع من وفاة والدها…الأمن يستدعي الأستاذة حجيلي للتحقيق

علم موقع “اليوم 24” أن الأستاذة هدى حجيلي، تلقت استدعاء من المصالح الامنية، لتقديم إفادتها في قضية وفاة والدها، الذي أصيب تزامنا مع فض اعتصام نظمته تنسيقية الأساتذة المتعاقدون، في الرباط، قبل أن يفارق الحياة في 27 ماي الماضي.

وأكدت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين للموقع، أن حجيلي حلت، صباح اليوم الاثنين بالرباط بعدما تلقت استدعاء للحضور لدى الشرطة القضائية، رفقة والدتها للتحقيق في القضية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أعلن، قبل أسبوعين، عن فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات وفاة حجيلي بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا، بعد أن كان نقل إليه لإصابته أثناء تفريق “وقفة احتجاجية” للأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط بتاريخ 24 أبريل الماضي.