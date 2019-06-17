علم موقع “اليوم 24” أن الأستاذة هدى حجيلي، تلقت استدعاء من المصالح الامنية، لتقديم إفادتها في قضية وفاة والدها، الذي أصيب تزامنا مع فض اعتصام نظمته تنسيقية الأساتذة المتعاقدون، في الرباط، قبل أن يفارق الحياة في 27 ماي الماضي.
وأكدت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين للموقع، أن حجيلي حلت، صباح اليوم الاثنين بالرباط بعدما تلقت استدعاء للحضور لدى الشرطة القضائية، رفقة والدتها للتحقيق في القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أعلن، قبل أسبوعين، عن فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات وفاة حجيلي بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا، بعد أن كان نقل إليه لإصابته أثناء تفريق “وقفة احتجاجية” للأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط بتاريخ 24 أبريل الماضي.
وأكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، أنه تم فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات هذه الوفاة بتعليمات من النيابة العامة، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك لتحديد طبيعة الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسابيع من وفاة والدها…الأمن يستدعي الأستاذة حجيلي للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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