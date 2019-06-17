دورة صحافة الموبايل في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يعلن منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال "تواصل" بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام عن بدء التسجيل لدورة "صحافة الموبايل" لطلبة الإعلام والعاملين والمهتمين بالإعلام الرقمي. مدة التدريب Advertisements تعقد الدورة يوم الأحد 07 تموز (يوليو) 2019 وتستمر حتى يوم الخميس 11 تموز (يوليو) 2019 في قطاع غزة بالتعاون مع مركز فلسطين للتدريب والتطوير الإعلامي. آخر موعد للتقديم: غير محدد. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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