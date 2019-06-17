منحة ماجستير للطلاب الدوليين في إيرلندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة عقدت جامعة UCD Smurfit School شراكة مع Next Generation Recruitment، لتقديم منحة دراسية للماجستير في مجال تحليل الأعمال للطلاب الدوليين بدوام كامل أو بدوام جزئي. شروط التقديم Advertisements درجة بكالوريوس (أو ما يعادلها) بمعدل تراكمي ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال يتضمن المحتوى الكمي، ومناسبة للقبول في درجة الماجستير في مجال تحليل الأعمال. إذا كان ذلك ممكنًا ، تكون متطلبات اللغة الإنجليزية من IELTS بدرجة 7.0 على الأقل أو TOEFL بدرجة 100/120. آخر موعد للتقديم: 28 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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