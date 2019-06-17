جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في بداية عام 2018 بمبادرة كريمة من الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وتقوم الهيئة بإدارتها والإشراف عليها عبر اللجان المشكلة فيها لهذا الغرض، وبحسب تخصصات كل منها. وتهدف الجائزة إلى رعاية المواهب الأدبية والنقدية العربية، مسلطة الأضواء على أسماء أصحابها ودعمهم ماديًا ومعنويًا عبر التخصيص الذي تقتضيه الجائزة وفق تصنيفات فروعها، وما يترتب على إدارتها من التزام بتسويق الأعمال الفائزة وخدمتها إعلاميًا. الأنواع الفنية المستهدفة Advertisements تستهدف الجائزة الفئات التالية من المبدعين العرب بالفروع المؤشرة إزاء كل فئة: الرواية القصة القصيرة النص المسرحي أدب الأطفال الشعر الدراسات النقدية الدراسات والبحوث التاريخية آخر موعد للتقديم: 01 كانون الأول (ديسمبر) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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