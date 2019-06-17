الهند: مصرع 78 شخصا بسبب موجة الحر الشديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت حصيلة جديدة للسلطات الهندية إلى مصرع 78 شخصا في ولاية بيهار، شمالي الهند، خلال الساعات ال48 الأخيرة، بسبب موجة الحر الشديد، علما أن السلطات فرضت قيودا على الخروج من المنازل في بعض الأماكن.

وأدخل نحو 130 شخصا المستشفيات بسبب تعرضهم لدرجات حرارة عالية جدا وصلت إلى 45 درجة ظهرا في الأيام الأخيرة في هذه الولاية. وتفوق أعمار معظم الضحايا الخمسين عاما.

ومنع مسؤولو إقليم غايا الأكثر تأثرا بالحر، السكان من مغادرة منازلهم لأي عمل غير ضروري. كما تم حظر العمل في الورش وكل نشاط خارجي بين الساعتين 11:00 و16:00.

وتنجم ضربات الشمس عن التعرض مطولا لأشعة الشمس أو عن القيام بجهد بدني وسط حرارة مرتفعة. ويصاب الضحايا بارتفاع في حرارة الجسم والغثيان والتقيؤ.

وتصنف الأرصاد الهندية درجات الحرارة فوق الأربعين بـ"موجة حر شديد". وشهدت الهند 32 يوما من "الحر الشديد" هذا العام، أي يوم أقل فقط عن أسوأ موجة حر شهدتها في 1988.

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بموازاة ذلك لقي مئة طفل حتفهم في ولاية بيهار المعروفة بمزارع فاكهة الليتشي، بسبب الإصابة بالتهاب المخ الحاد منذ بداية حزيران/ يونيو.

وكان معظم هؤلاء الأطفال يعانون من نقص السكر في الدم، بحسب المسؤول الصحي، أشوك كومر سنغ.

وتحدث حالات مماثلة سنويا في هذه المنطقة بين أيار/ مايو وتموز/ يوليو وهي فترة جني محصول فاكهة الليتشي. ويمكن أن يكون السبب أيضا، بحسب علماء، مادة التوكسين الموجودة في هذه الفاكهة الغنية بالماء والسكر.

ولوحظت الظاهرة ذاتها في مناطق إنتاج الليتشي في فيتنام وبنغلادش.

وفي 2014 أودى المرض بعدد قياسي من 150 شخصا في شمالي الهند.