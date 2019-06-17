منحة للدراسة في كلية لندن الجامعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تنشئ كلية لندن الجامعية منحًا دراسية لدعم اللاجئين و المهاجرين بسبب الأوضاع في بلدانهم و ليس باستطاعتهم تسديد القروض الدراسية لإتمام تعليمهم.
شروط التقديم
يجب على المتقدمين للمنحة أن يكونوا:
- تلقو عرض قبول للدراسة في الكلية.
- من المهاجرين و اللاجئين بسبب الأوضاع في بلدانهم الأصلية.
- إثبات عدم القدرة علي تحمل نفقات التعليم.
آخر موعد للتقديم: 05 تموز (يوليو) 2019.
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