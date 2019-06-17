منحة للدراسة في كلية لندن الجامعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تنشئ كلية لندن الجامعية منحًا دراسية لدعم اللاجئين و المهاجرين بسبب الأوضاع في بلدانهم و ليس باستطاعتهم تسديد القروض الدراسية لإتمام تعليمهم. شروط التقديم يجب على المتقدمين للمنحة أن يكونوا: Advertisements تلقو عرض قبول للدراسة في الكلية. من المهاجرين و اللاجئين بسبب الأوضاع في بلدانهم الأصلية. إثبات عدم القدرة علي تحمل نفقات التعليم. آخر موعد للتقديم: 05 تموز (يوليو) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

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