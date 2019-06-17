وظيفة في الأرشفة والأرشفة الإلكترونية في جامعة بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تعلن إدارة جامعة بيرزيت عن حاجتها لإشغال وظيفة مؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بحد أقصى 3 أشهر أخرى على نظام المياومة، في مجال الأرشفة/ والأرشفة الإلكترونية في دائرة التسجيل والقبول. المؤهلات المطلوبة أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم في أي تخصص ذو علاقة. يفضل من لديه خبرة في مجال الأرشفة والأرشفة الإلكترونية. إتقان استخدام الحاسوب وبرامج Office المختلفة. إتقان استخدام أجهزة المسح الضوئي. إجادة اللغة العربية، وإجادة الإنجليزية قراءة وكتابة تعتبر أفضلية. القدرة على إعداد تقارير حول العمل. تحمل ضغط العمل، والقدرة على العمل ضمن فريق Advertisements آخر موعد للتقديم: 18 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات وتقديم الطلب، اضغطوا هنا.

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