صراع اسباني انجليزي على 'كرستيانو الجديد'

2019-06-17 | 17:19
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يستحوذ نجم نادي بنفيكا الشاب جواو فيليكس الملقب بـ"كرستيانو الجديد" على اهتمام عمالقة اوروبا للتعادق معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ورجحت الصحيفة الاسبانية، ان "يكون فيليكس، أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي الإسباني، خاصة مع إصرار فريقه بنفيكا البرتغالي على دفع الراغبين بخدماته مبلغ 120 مليون يورو، وهي قيمة فسخ العقد".
وبدورها، اوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن "مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد مع جواو فيليكس، خاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمه، كذلك العرض المقدم من النادي الإنجليزي أفضل بالنسبة لبنفيكا".
وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن "مانشستر سيتي يرفض دفع الشرط الجزائي 120 مليون يورو، خاصة وأنه سيجعل بنفيكا يستفاد من اللاعب لمدة موسم دون مقابل".
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