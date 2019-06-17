صراع اسباني انجليزي على 'كرستيانو الجديد'

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن "أتلتيكو مدريد الإسباني على بعد خطوات قليلة من إتمام صفقة التعاقد مع جواو فيليكس".

ورجحت الصحيفة الاسبانية، ان "يكون فيليكس، أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي الإسباني، خاصة مع إصرار فريقه بنفيكا البرتغالي على دفع الراغبين بخدماته مبلغ 120 مليون يورو، وهي قيمة فسخ العقد".



وبدورها، اوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن "مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد مع جواو فيليكس، خاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمه، كذلك العرض المقدم من النادي الإنجليزي أفضل بالنسبة لبنفيكا".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن "مانشستر سيتي يرفض دفع الشرط الجزائي 120 مليون يورو، خاصة وأنه سيجعل بنفيكا يستفاد من اللاعب لمدة موسم دون مقابل".