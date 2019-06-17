رئيس سان جيرمان: مبابي باقٍ بنسبة 200%

2019-06-17 | 16:56
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حسم رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، مستقبل مهاجم وهداف الفريق في الموسم الماضي، كيليان مبابي.
ورد القطري في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية على الأمر: "مبابي بنسبة 200% سيبقى مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل".
ويراقب ريال مدريد موقف مبابي الحالي مع بطل الدوري الفرنسي، بعد مطالبة جمهور الملكي من فلورنتينو بيريز رئيس النادي بالتعاقد معه أثناء تقديم إدين هازارد، كلاعب جديد بالفريق يوم الخميس الماضي.
الجدير بالذكر أن التقارير تقرب نيمار دا سيلفا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد تصريحات بالأمس لـ"الخليفي" يؤكد أن أبواب النادي مفتوحة لرحيل أي لاعب لا يتعامل جيدًا مع الأجواء في الفريق.
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