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رئيس سان جيرمان: مبابي باقٍ بنسبة 200%

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2019-06-17 | 16:56

رئيس سان جيرمان: مبابي باقٍ بنسبة 200%

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حسم رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، مستقبل مهاجم وهداف الفريق في الموسم الماضي، كيليان مبابي.
وأثار اللاعب الفرنسي بالأمس الجدل من خلال حسابه الرسمي "إنستجرام"، بكتابته "قريبًا" في رسالة غامضة ربطتها بعض الصحف الأوروبية برحيله عن ملعب "حديقة الأمراء".

ورد القطري في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية على الأمر: "مبابي بنسبة 200% سيبقى مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل".


ويراقب موقف مبابي الحالي مع بطل الدوري الفرنسي، بعد مطالبة جمهور الملكي من فلورنتينو بيريز رئيس النادي بالتعاقد معه أثناء تقديم إدين هازارد، كلاعب جديد بالفريق يوم الخميس الماضي.

الجدير بالذكر أن التقارير تقرب دا سيلفا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد تصريحات بالأمس لـ"الخليفي" يؤكد أن أبواب النادي مفتوحة لرحيل أي لاعب لا يتعامل جيدًا مع الأجواء في الفريق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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