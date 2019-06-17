الحلبوسي يوجه بالإسراع في صرف مستحقات أجور المحاضرين بجميع المحافظات

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم، وكيل وزير المالية وكالة ماهر حماد، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث ملف أجور المحاضرين، موجهًا بالمتابعة والإسراع في صرف مستحقاتهم بجميع المحافظات، وإنهاء هذا الملف"، مبينا ان "اللقاء ناقش ايضا الحلول الممكنة لمشكلة الدرجات الوظيفية للموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وتسكينهم في الدرجة الرابعة، ورفع الغبن عن هذه الشريحة التي تمثلُ فئةً كبيرةً من الكوادر الوسطية في العراق".



وتابع المكتب، أن "الحلبوسي وجَّه بمعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وحسم هذا الملف تنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019".