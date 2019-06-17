واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث ملف أجور المحاضرين، موجهًا بالمتابعة والإسراع في صرف مستحقاتهم بجميع المحافظات، وإنهاء هذا الملف"، مبينا ان "اللقاء ناقش ايضا الحلول الممكنة لمشكلة الدرجات الوظيفية للموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وتسكينهم في الدرجة الرابعة، ورفع الغبن عن هذه الشريحة التي تمثلُ فئةً كبيرةً من الكوادر الوسطية في العراق".
وتابع المكتب، أن "الحلبوسي وجَّه بمعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وحسم هذا الملف تنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي يوجه بالإسراع في صرف مستحقات أجور المحاضرين بجميع المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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