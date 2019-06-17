الاحوال المدنية تعلن افتتاح دائرة للبطاقة الوطنية بناحية كبيسة في الانبار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم افتتاح اليوم الاثنين، دائرة البطاقة الوطنية بناحية كبيسة في محافظة الانبار".
يذكر أن مجلس الوزراء صوت، عام 2017، على إنشاء مصنع إنتاج البطاقات والجوازات الملحق بمشروع البطاقة الوطنية.
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