'إنستغرام' يختبر ميزة أمنية لتحميك من الاختراق

وتأتي الأخبار بعد أن واجهت موجة من مستخدمي إنستغرام مشكلات في العودة إلى حساباتهم المغلقة، ولجأ الضحايا – الذين تم اختراقهم – في بعض الحالات إلى المتسللين من القبعات البيضاء لمساعدتهم على استعادة إمكانية الوصول بعد عدم دعم الشركة للعملاء.وقال متحدث باسم إنستغرام: "نحن نعلم أن تجربة فقدان الوصول إلى الحساب محزنة، ولدينا إجراءات مطبقة لمنع تعرض الحسابات للاختراق، بالإضافة إلى تدابير لمساعدة الأشخاص على استرداد حساباتهم".

وأوضح أن الشركة علمت من خلال مجتمعها أن هذه الإجراءات ليست كافية، وأن الناس يكافحون لاستعادة الوصول إلى حساباتهم.

وبحسب إنستغرام، فإن التغيير الأول – الذي ستبدأ المنصة في اختباره الاثنين – يسهل على المستخدمين تسجيل الدخول واستعادة حساباتهم إذا تم اختراقها.



وبينما يجب على المستخدمين في الوقت الحالي إما انتظار البريد الإلكتروني أو ملء نموذج الدعم، فإن النهج الجديد يستخدم التطبيق لطلب أنواع مختلفة من المعلومات، مثل عنوان البريد الإلكتروني الأصلي؛ أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب أو المستخدم عند الاشتراك في إنستغرام.

ويحصل المستخدم بعد ذلك على رمز مكون من ستة أرقام يتم إرساله إلى معلومات الاتصال التي اختارها.

وتمنع إنستغرام المتسللين من استخدام البريد الإلكتروني أو رموز أرقام الهواتف للاستيلاء على الحساب من جهاز مختلف.

وقال المتحدث الرسمي إنه "عندما تستعيد الوصول إلى حسابك، فإننا نتخذ تدابير إضافية لضمان عدم تمكن أي متسلل من استخدام الرموز المرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف من أجل الوصول إلى الحساب من جهاز مختلف".

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وتضمن هذه الطريقة الجديدة إمكانية استرداد الحساب حتى لو قام أحد المتسللين بتغيير اسم المستخدم وبيانات الاتصال، حيث تقدم إنستغرام ضماناً بعدم إمكانية المطالبة باسم المستخدم لفترة زمنية محددة بعد التغييرات التي طرأت على الحساب، سواء أكان ذلك اختراقاً أم تغييراً طوعياً.

وأضاف المتحدث أن الميزة الجديدة تضمن أن اسم المستخدم آمن لفترة من الوقت بعد أي تغييرات في الحساب، ويعني هذا أنه لا يمكن لشخص آخر المطالبة باسم مستخدم محدد في حال فقدان الأخير لإمكانية الوصول إلى حسابه.

وتأمل إنستغرام من خلال التغييرات الجديدة في السماح للمستخدمين باستعادة الحساب بشكل كامل من داخل التطبيق، بدلاً من الاعتماد على فريق الأمان.

يذكر أنه من غير المعروف بعد متى ستكون طريقة الاسترداد من داخل التطبيق متاحة على نطاق واسع، وذلك على الرغم من أن ميزة تأمين اسم المستخدم متاحة لجميع مستخدمي أندرويد في الوقت الحالي، ويجري إطلاقها لمستخدمي آي أو إس iOS.