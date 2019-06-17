ماء النجف: نبات الشنبلان وراء ضعف الماء في بعض المناطق

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "كادر مديرية ماء النجف يعملون في ساعات متأخرة من الليل من اجل عدم التلكؤ في ايصال الماء الى جميع احياء محافظة النجف".

واضافت المديرية، أن "سبب ضعف الماء في بعض المناطق هو ارتفاع مناسيب نهر الفرات مما ادى الى صعود نبات الشنبلان الى فوهات محطة الماء وانسداد الانابيب".