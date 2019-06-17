"الإفتاء المصرية" تحذر من تصاعد إرهاب "بوكو حرام"

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، الإثنين، من تصاعد العمليات الإرهابية لجماعة "بوكو حرام" في نيجريا والتنظيمات الأخرى.

وأدان المرصد في بيان، سلسلة الهجمات الانتحارية التي شهدتها نيجيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة العشرات في الهجمات التي وقعت شمال شرقي البلاد.

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وأشار البيان إلى رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكداً تحريم الدين الإسلامي لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وأوضح أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتكرر للأبرياء والآمنين في العالم، يبرهن على "الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان ولا تعرف إلا لغة الدمار والخراب".

وقال المرصد إن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة تعمل على استغلال ضعف المعرفة الدينية لدى الكثير من سكان القرى والبلدات الأفريقية النائية لنشر المناهج المتطرفة، وتلقين أهل تلك البلدات المعتقدات المتشددة التي تحقق أهداف التنظيم، وتسهم في تزويد الجماعات والحركات بالكثير من العناصر الانتحارية، وتضمن للتنظيم استمرار الحاضنة الشعبية والإمداد البشري.

ودعا المجتمع الدولي والأطراف الدولية والجهات الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.