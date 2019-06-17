جلسة بمجلس الأمن تطالب إيران بوقف دعم الحوثي‎

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العين الإخباريةالإثنين 2019/6/17 06:52 مساء بتوقيت أبوظبي
جلسة سابقة لمجلس الأمن- أرشيفية
طالبت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، الإثنين، نظام طهران بوقف دعم مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.
وأدانت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة التي عقدت مجلس الأمن حول اليمن، دعم إيران مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.
وطالبت بيرس المليشيا الانقلابية بعدم التصعيد عسكرياً، وأدانت أيضاً الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن معظم المشاكل في اليمن، تحدث بالمناطق التي تخضع لسيطرة المليشيا الانقلابية.
من جانبه، أدان جوناثان كوهين، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ندين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي بالسعودية.
وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إنه يجب على إيران التوقف عن دعم الحوثيين، مشدداً على مواصلة دعم جميع الجهود الرامية لتسوية الأزمة اليمنية.
أما كريستوف هيوسجن، مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة، قال خلال الجلسة "علينا أن نبذل كل ما هو مطلوب لتسوية الأزمة اليمنية".
وأدان هيوسجن "عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية في اليمن"، وهجوم المليشيا الانقلابية على مطار أبها بالسعودية، وشدد على أهمية محاسبة مرتكبي الهجمات في منطقة الخليج.
من ناحية أخرى، أكد فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن "الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها بالسعودية غير مقبول وندينه بشدة".
وأدان ديلاتر أيضاً "الهجمات الحوثية المتواصلة على المملكة العربية السعودية ونطالب بوقفها فوراً"، معرباً عن دعم بلاده الكامل "لجميع الأطراف التي تسهل وصول المساعدات الإنسانية في اليمن".
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