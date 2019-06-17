نائب بالكونجرس يطالب بضربات عسكرية ضد إيران

طالب النائب في الكونجرس الأمريكي آدم كينزينجر، بشن ضربات عسكرية ضد إيران؛ رداً على الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكداً أن طهران "بلد ضعيف، لأن الدول القوية لا تعلق الألغام بالسفن البريئة".



وقال النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد، إنه :" لو كنت في منصب الرئيس ترامب لأمرت بتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران رداً على هجمات الألغام التي استهدفت ناقلتين نفطيتين في خليج عمان، الأسبوع الماضي، لكنه استدرك أن ترامب لم يكن مخطئاً في إرجاء هذا الإجراء".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر واضحاً، وآمل أن يكون واضحاً لإيران، وهذا هو الأساس. هذا يتعلق بمدى ما سوف نقبله. هذه هي الناقلة السادسة التي دمرتها، بالإضافة إلى أن ربع الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق لقد قتلوا على أيدي إيران، وهناك مرحلة ما نكون تحملنا عندها الكثير بما يكفي".

وتابع كينزينجر، وهو مقدم في الحرس الوطني الجوي لولاية ويسكونسن، أن أي رد عسكري يجب أن يكون "أكثر قليلاً من متناسب".

وارتأى أن هذا الرد "يجب أن يشمل سحق بعض بنيتهم التحتية (الإيرانية) العسكرية، وبنيتهم التحتية السريعة للقوارب، وقدرتهم على تلغيم هذه المنطقة وربما مواقع الصواريخ أرض جو".

Advertisements

ووصف كينزنجر إيران بأنها "بلد ضعيف، بسبب إعادة تطبيق العقوبات وانسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفاً: "انظروا، الدول القوية الواثقة لا تعلق الألغام بالسفن البريئة، وهذا ما يفعلونه".

والأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن مخابرات بلاده لديها العديد من الأدلة التي تثبت ضلوع إيران في الهجوم الأخير على ناقلتي النفط في بحر عمان.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أن إيران شنت الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في بحر عمان بهدف إعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان حرية الملاحة.

وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.