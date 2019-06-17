واشنطن: تخصيب إيران لليورانيوم "ابتزاز نووي" يجب مواجهته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز، الإثنين، إن خطط إيران لتخصيب اليورانيوم تعتبر ابتزازاً نووياً لا بد من مواجهتها بحزم.
وأضاف جاريت ماركيز، في تصريحات له، "خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها، لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لن يسمح لإيران مطلقاً بتطوير أسلحة نووية، يجب أن يواجه الابتزاز النووي للنظام بضغوط دولية متزايدة".
وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قد صرح بأن إيران تابعت تهديدها بتسريع إنتاجها لليورانيوم المخصب.
وأضاف أمانو، في مؤتمر صحفي، أنه من غير الواضح متى قد تتجاوز إيران الحد المسموح لها بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج، محجماً عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن معدل الإنتاج.
وأعرب أمانو عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
ويحد الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى من كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن أن تنتجها إيران.
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