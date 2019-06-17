"العين الإخبارية" تحصل على وثائق تفضح جريمة قتل الفلسطيني بتركيا

كشفت تقارير طبية وصور، حصلت عليها "العين الإخبارية"، عن بشاعة عملية القتل والتصفية، التي تعرض لها الدكتور زكي مبارك في السجون التركية.

ونفذ زكريا مبارك حسن، شقيق القتيل الفلسطيني، تهديداته وأرسل جميع التقارير الطبية والوثاق التي تفضح جريمة القتل التي اقترفها نظام رجب طيب أردوغان ضد شقيقه، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحها للإعلام التركي وقناة الجزيرة القطرية للتراجع عن التهم الملفقة ضد المغدور به زكي مبارك.





وقتل المحتجز الفلسطيني زكي مبارك في 28 أبريل/نيسان الماضي في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات سلطات أنقرة بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام أردوغان بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها.

وقال شقيق القتيل لـ"العين الإخبارية": إنه لجأ لتسليم الصور والوثائق بهدف نشرها تنفيذا لما وعد به وتأكيدا على إيمانه ببراءة شقيقه وفضح الذين تورطوا في تشويه سمعته.

وتعهد بملاحقة مقترفي جريمة القتل أمام ساحات القضاء الدولي، إلى جانب ملاحقة قناة الجزيرة لدورها في تشويه الحقيقة.





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ويتضح من الصور التي تتحفظ "العين الإخبارية" على نشرها أن كدمات كبيرة تعرض لها القتيل الفلسطيني في جميع أنحاء جسده لا سيما رأسه، إلى جانب آثار خيوط طبية في جميع أرجاء جسمه، تسببت بإحداث تشويه له.

وأظهرت التقارير الطبية وجود كدمات في جميع أنحاء الجسم، وكذلك خيوط طبية من أول الجسم لآخره.





وفي مقابلة سابقة، قال زكريا مبارك حسن لـ"العين الإخبارية": "إنه مذهول من حجم التشويه في جسد شقيقه نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله في سجون تركيا.

وأشار إلى أن التقرير الطبي التركي أقر بأن سبب الوفاة الإصابة بالجروح، والتي تعد ناتجة عن التعذيب، لكن لم يذكر كم عدد الكدمات والجروح التي تعرض لها الشهيد، المنتشرة في جسده من الرأس إلى القدم، نافياً صحة الرواية الرسمية التركية بأن سبب الوفاة هو الشنق.





وتأتي جريمة مقتل الفلسطيني زكي مبارك داخل السجون التركية لتزيل جزءًا من حالة التعتيم الذي تفرضه حكومة رجب طيب أردوغان حول تنامي ظاهرة التعذيب والقتل المشبوه التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة.



