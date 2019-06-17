مسؤول أممي: أطفال اليمن يموتون بسبب عرقلة الحوثي للمساعدات

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المليشيا منعت عمل 55 بعثة دبلوماسية
العين الإخباريةالإثنين 2019/6/17 06:14 مساء بتوقيت أبوظبي
منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك
أكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك، الإثنين، أن الأوضاع الإنسانية في اليمن تتجه نحو الأسوأ، خاصة مع العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي أمام محاولات الأمم المتحدة مساعدة المدنيين.
وقال لوكوك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن التي عقدت، الإثنين، إن 80% من الشعب اليمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ومليشيا الحوثي عرقلت 55 بعثة دبلوماسية للأمم المتحدة لليمن، محذراً من عواقب عدم الالتزام باتفاق ستوكهولم.
وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، بأن هناك أكثر من 30 حالة لسرقة للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، والأطفال يموتون لأننا لا نمارس أنشطتنا باستقلالية بسبب الحوثيين، مناشد إياهم بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه، أدان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، الهجمات الحوثية على السعودية، ومن بينها استهداف مطار أبها.
وقال المبعوث الأممي: "أعربنا عن أسفنا مراراً وتكراراً للهجمات التي تتعرض لها السعودية".
وطالب جريفيث بضمان تطبيق التزامات اتفاق السويد، مشيراً إلى أن التقدم الملموس حول تبادل السجناء سيشير إلى جدية الأطراف في تبادل الثقة.
وأوضح المبعوث الأممي أن الشعب اليمني يعاني، وأكدنا للحوثيين أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة.
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