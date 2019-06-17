اونروا تناشد المانحين الايفاء بتعهداتهم لتجاوز عجز قيمته 211 مليون دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الاونروا

حذر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بيير كرينبول الإثنين من عجز مالي في ميزانية الوكالة للعام 2019 يبلغ 211 مليون دولار، مناشدا الدول المانحة تسديد تعهداتها كما العام الماضي.

وقال كرينبول خلال مؤتمر صحافي في أحد فنادق البحر الميت في الأردن "هذا العام نحتاج 1,2 مليار دولار لتغطية خدماتنا".

وأضاف أن "إجمالي العجز المالي لهذا العام قدرت قيمته ب211 مليون دولار، ونعمل مع الدول المانحة على تأمين هذا المبلغ".

وأشار إلى أن الوكالة "نجحت حتى الآن في الحفاظ على مستوى خدماتها بين كانون ثاني/ يناير الماضي وأيار/مايو لكننا الآن في حزيران/يونيو بدأنا نشهد بعض أرقام العجز".

وتأتي تصريحات المفوض العام قبل نحو أسبوع من مؤتمر للدول المانحة في نيويورك في 25 حزيران/يونيو الحالي.

وقال كريبنول "في نيويورك سنحاول تأمين تمويل إضافي"، مشيرا إلى تخطي الوكالة أزمة تمويل أنشطتها العام الماضي بفضل زيادة دعم الدول المانحة.

وأضاف "إذا حافظت كل جهة مانحة على مستوى الدعم الذي قدمته العام الماضي سنغطي احتياجات العام الحالي".

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وتابع كرينبول "خسرنا التمويل الأميركي بالكامل لذلك نطالب شركائنا بإبقاء نفس مستوى الدعم الذي قدموه العام الماضي".

وكانت واشنطن أوقفت عام 2018 دعمها المالي للوكالة، بينما قدمت عام 2017 نحو 370 مليون دولار.

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ودعت واشنطن في 22 أيار/مايو الماضي إلى حل الوكالة قبل أسابيع من الكشف عن الجانب الاقتصادي لخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط في مؤتمر يعقد في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو الحالي.

وطالما كانت الوكالة موضع انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي دعا إلى إغلاقها بحجة أنها معادية لإسرائيل وتطيل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.