نتانياهو يدعو إلى فرض "عقوبات" إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين إلى فرض "عقوبات على الفور" ضد إيران في حال تجاوزت مخزونها من اليورانيوم المحدد لها بموجب الاتفاق النووي.

وطالب نتانياهو خلال احتفال أقيم في القدس المجتمع الدولي "فوراً" بتطبيق "عقوبات سريعة" تضمنها اتفاق عام 2015 ، إذا خرقت الجمهورية الإسلامية هذا الاتفاق.