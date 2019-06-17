هزّة خفيفة جرّاء "انفجار محتمل" قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تسبب "انفجار محتمل" وقع قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية بهزّة خفيفة الاثنين، وفق ما أفادت هيئة رصد الزلازل الصينية، بعد أقل من ساعة من الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ المرتقبة لبيونغ يانغ.

وبحسب المركز الصيني، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 1,3 درجات عند الساعة 19:38 (11:38 ت غ) في مدينة هونتشون بمقاطعة جيلين.

ولم يتضح بعد سبب الزلزال.

يذكر أن إجراء بيونغ يانغ اختبارات نووية أدى سابقا الى هزّات وزلازل صغيرة قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، اسفر اختبار في موقع نووي كوري شمالي في بونغي-ري تحت جبل مانتاب عن زلزال بلغت قوته 6,3 درجات شعر به السكان على طول حدود الصين الشمالية.

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وتوصل خبراء رصد الزلازل في الصين لاحقًا إلى أن جزءاً من موقع اختبارات بيونغ يانغ النووية انهار، ليصبح غير صالح للاستخدام بعد تفجير ضخم قالت كوريا الشمالية إنه كان اختباراً لقنبلة هيدروجينية.

لكن الخبراء شككوا لاحقًا في تفاصيل الرواية إذ أكد جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الاستراتيجية عدم وجود أدلة على أن الموقع لم يعد قابلاً للاستخدام.

وفي كانون الأول/يناير 2016، تم إجلاء السكان على الحدود الصينية في مقاطعة جيلين من عدة مبان بعدما شعروا بهزّات من موقع اختبارات نووية كورية شمالية.