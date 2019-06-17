شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي: التطورات اﻷمنية في الخليج تستوجب موقفاً عربياً ودولياً حازماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها منطقة الخليج العربي أخيرا، التي تمثلت في القيام بعمليات إرهابية استهدفت محطتي ضخ نفط في المملكة العربية السعودية بهدف تهديد إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعارها، واستهداف سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخليج عُمان لتعطيل طرق الملاحة الدولية في خليج عُمان والخليج العربي، والتي استدعت عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستوجب موقفا عربيا ودوليا حازما للتصدي للأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية المدعومة من بعض الدول الإقليمية ومحاسبتها وتجريمها طبقاً للقانون الدولي.

وقال السلمي خلال ندوة عقدت في مقر الجامعة العربية اليوم (الاثنين) تحت عنوان «نحو بناء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي»، إن هذه التطورات تؤكد أهمية وجود إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه التحديات الخطيرة من دول الجوار الجغرافي، هدفها حفظ أوطاننا، والتصدي للتدخلات الخارجية والإقليمية في شؤوننا العربية، وصيانة أمننا القومي العربي الذي هو كلٌ لا يتجزأ من المحيط إلى الخليج، وتقديم الحلول الناجعة بما يضمن عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والمساس بسيادتها واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها.