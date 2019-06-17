شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل في حملة القمع بالسودان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لوكسمبورغ)طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ، اليوم (الإثنين)، بإجراء تحقيق «باستقلالية وشفافية» في حملة القمع التي حصلت في السودان في مطلع يونيو.
وجدد الوزراء إدانتهم للهجمات العنيفة التي ارتُكبت في السودان في الثالث من يونيو، والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، معتبرين أن «المسؤولية تقع بوضوح على عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة حماية السكان».
وأقرّ المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في 11 يونيو، بأنّه أمر بفضّ الاعتصام في الثالث من يونيو أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
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