شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الإيراني يهدد بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طهران)

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم (الإثنين)، أن النظام الإيراني هدد بتجاوز الحدود المتفق عليه دولياً فيما يتعلق بمخزونه من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام، معلناً أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع مع الدول الأوروبية.

وكان النظام في إيران قد أعلن في مايو إنه سيحد من التزامه بالاتفاق النووي الذي أبرمه مع القوى العالمية عام 2015 احتجاجاً على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران العام الماضي.

ويلزم الاتفاق إيران بكبح قدرتها على تخصيب اليورانيوم لسد الطريق أمام تطوير قنبلة نووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عنها.