سلاح الجو ينفذ هجوماً جديدا على مطار أبها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير استهدف سلاح الجو المسير فجر اليوم مطار أبها السعودي بعسير. وأوضح مصدر في سلاح الجو اليمني أن طائرة قاصف 2k نفذت هجوما على مطار أبها. ويأتي هذا الهجوم للطيران المسير بعد ما يقرب 24 ساعة من عمليات نوعية لسلاح الجو المسير بطائرات قاصف 2k استهدفت مطاري أبها وجيزان.

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