وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

كتب: أحمد أبوعقيل

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة ( علمى علوم ) أو الأزهرية ( علمى ) خريجى العام الدراسى 2017 / 2018 ، 2018 / 2019 وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة .

وأشار إلى أن شروط القبول هى أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية ( علمى ) عن نسبة 60% وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70% ، وألا يقل السن عن (17) عام ولايزيد عن (21) عام فى الأول من أكتوبر2019 ، وأن يكون ( الطالب / الطالبة ) مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس ، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، وأن يجتاز الإختبارات المحددة للقبول ( طبية - نفسية – لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية – لغة إنجليزية ) كما يشترط موافقة ولى الأمر على الإلتحاق بالقوات المسلحة وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها ، ويحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية ، ولا يحق للفرد المتقدم الإلتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض .

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وأشار مدير إدارة الخدمات الطبية إلى أن مدة الدراسة سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحى ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات الأخرى ، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى ، ويتم إيفاد المتطوع / المتطوعة فى بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة ، كما يحصل المتطوع على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

وأماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة ، ومن المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقة الهايكستب ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ( بنطاق المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية ( بنطاق مستشفى مصطفى كامل العسكرى ) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج (بجوار مستشفى سوهاج العسكرى ) .

يبدأ سحب ملفات القبول من الأماكن السابقة إعتباراً من 1 /7/ 2019 إلى15 / 8/ 2019 ، وآخر موعد لتقديم الملفات 24 /8/ 2019 ، على أن يتم تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة ( لإستلام ملفات الذكور ) والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ( لإستلام ملفات الإناث ) .