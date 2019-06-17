عاجل| السيسي يستقبل رئيس وزراء بيلاروسيا بمقر إقامته في "مينسك"

كتب: أحمد أبوعقيل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء بيلاروسيا سيرجي نيكولافيش، في مقر إقامته بالعاصمة "مينسك"، حسب ما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل قبل قليل.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى ساحة النصب التذكاري في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، في إطار زيارته لبيلاروسيا، ضمن جولته الأوروبية التي تشمل كذلك رومانيا.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بساحة النصب التذكاري، ووضع إكليل من الزهور محاطا بالعلم المصري على النصب التذكاري.

وغادر الرئيس السيسي القاهرة صباح اليوم، متجها لبيلاروسيا، ليبدأ جولته الأوروبية التي تشمل بيلاروسيا ورومانيا، وهي الزيارة التي تستغرق 3 أيام.