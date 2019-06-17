"الأونروا": 211 مليون دولار إجمالي العجز لهذا العام

قدر المفوض العام لوكالة غوث وتغشيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" ببير كرينبول إجمالي عجز الوكالة الأممية لهذا العام، بقيمة 211 مليون ​دولار​، لافتاً إلى أن "الوكالة تعمل مع الدول الممانحة لتأمين هذا المبلغ".

وفي 31 آب 2018، قررت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وقف تمويلها كليا عن "الأونروا".