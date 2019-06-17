"الأونروا": 211 مليون دولار إجمالي العجز لهذا العام

قدر المفوض العام لوكالة غوث وتغشيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ببير كرينبول إجمالي عجز الوكالة الأممية لهذا العام، بقيمة 211 مليون دولار، لافتاً إلى أن "الوكالة تعمل مع الدول الممانحة لتأمين هذا المبلغ".
وفي 31 آب 2018، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقف تمويلها كليا عن "الأونروا".
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