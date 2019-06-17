قايد صالح: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يقتضي انتهاج أسلوب الحوار بين الجهات

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد بين الجهات وتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة دستوريا"، داعيا إلى التمسك بأحكام الدستور.
ولفت إلى أن "مفاتيح الأزمة موجودة لدى من تتوفر فيهم خصلة الإيثار والتخلي عن الأنانية الشخصية والحزبية"، مؤكداً أن "الجيش يحرص على التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر".
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