الخارجية الإيرانية: نهج السعودية الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار

ردت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرة "أنها استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي سببتها السياسات ​السعودية​ في المنطقة" ورأت أن "السعودية تفتقر إلى إدراك صحيح للتطورات الإقليمية، وأن نهجها الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار ونتطلع إلى تغييره".

وفي بيان لها، لفتت ​الخارجية الايرانية​ إلى أن "السعودية تهدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وخلق الأزمات وتأجيج التوتر"، مؤكدةً أن "​طهران​ سترحب بأي تغيير في ال​سياسة​ السعودية في المنطقة، معربة عن أملها في "أن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة، وتنتهج سياسة جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة".