ردت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرة "أنها استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي سببتها السياسات السعودية في المنطقة" ورأت أن "السعودية تفتقر إلى إدراك صحيح للتطورات الإقليمية، وأن نهجها الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار ونتطلع إلى تغييره".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية الايرانية إلى أن "السعودية تهدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وخلق الأزمات وتأجيج التوتر"، مؤكدةً أن "طهران سترحب بأي تغيير في السياسة السعودية في المنطقة، معربة عن أملها في "أن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة، وتنتهج سياسة جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: نهج السعودية الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.