لوكوك نحتاج لأكثر من 4 ملايين دولار لتمويل العمليات الغذائية والإغاثية في اليمن

لفت منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في ​حالات​ الطوارئ في ​الأمم المتحدة​ مارك لوكوك إلى أن "​العنف​ في ​اليمن​ تزايد منذ عام 2016"، مشيرًا إلى أن "القتال في اليمن هذا العام أدى لنزوح العديد من العائلات ومقتل أطفال".

وأوضح أن "80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون لحماية ومساعدات غذائية في مناطق عدة من البلاد"، مؤكدًا أن "نزوح الأطفال في اليمن يزيد من احتمالات عدم حصولهم على الدراسة".

وشدد لوكوك على أن"وقف إطلاق النار في اليمن ضرورة ملحة"، منوهًا بأن "الجهات اليمنية يجب أن تحترم القانون الدولي وأن تسهل وصول المساعدات الإنسانية، فهناك 5 ملايين شخص لم نتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إليهم في اليمن بسبب صعوبات بيروقراطية".

وكشف "أننا حصلنا على تصاريح لإدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى اليمن في الآونة الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "التمويل التام للعمليات الإنسانية والإغاثية هناك ضرورة ونحتاج لأكثر من 4 ملايين دولار".