هزّة خفيفة جراء "انفجار محتمل" قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية

أفادت هيئة رصد الزلازل الصينية بأن "انفجارًا محتملًا وقع قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية تسبب بهزّة خفيفة، بعد أقل من ساعة من الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ المرتقبة لبيونغ يانغ الخميس والجمعة".
وبحسب المركز الصيني، الزلزال الذي وقع في مدينة هونتشون بمقاطعة جيلين بلغت قوته 1,3 درجات.
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