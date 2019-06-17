هزّة خفيفة جراء "انفجار محتمل" قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية

أفادت هيئة رصد الزلازل ​الصين​ية بأن "انفجارًا محتملًا وقع قرب الحدود بين الصين و​كوريا الشمالية​ تسبب بهزّة خفيفة، بعد أقل من ساعة من الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ المرتقبة ل​بيونغ يانغ​ الخميس والجمعة".

وبحسب المركز الصيني، الزلزال الذي وقع في مدينة هونتشون بمقاطعة جيلين بلغت قوته 1,3 درجات.