جهانغيري: الوضع المعيشي للشعب وازدهار الانتاج وفرص العمل تتصدر اولوياتنا

أكد النائب الاول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري "الحوار الصادق مع الشعب، مشيراً إلى أن "الوضع المعيشي للشعب وازدهار الانتاج وتوفير فرص العمل تتصدر الاولويات الاقتصادية للحكومة خلال العام الجاري"، لافتاً الى "ضرورة أن يشعر الناس أن السلطات تتطلع إلى حل مشاكلهم المعيشية".
واستعرض "الاوضاع الاقتصادية للبلاد في المرحلة الراهنة"، مشددا على "اهمية اعتماد السياسة العامة للاقتصاد المقاوم من اجل اجتياز هذه المرحلة الحساسة"، مذكراً بأن "أداء لجنة ادارة الاقتصاد المقاوم يلعب دورا مفصليا العام الجاري ويتعين ان تتبلور وتتجسد سياسات الاقتصاد المقاوم اكثر من السابق في مختلف مجالات ادارة البلاد".
وأشار إلى "الصورة العامة للاقتصاد في العام الماضي وبعض التقارير عن النمو الاقتصادي السلبي في البلاد"، مضيفًا: "إن الوضع المعيشي للشعب وازدهار الانتاج وتوفير فرص العمل تتصدر الاولويات الاقتصادية للحكومة خلال العام الجاري"، مشيرا الى "ضرورة أن يشعر الناس أن السلطات تتطلع إلى حل مشاكلهم المعيشية".
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