موغيريني: إيران التزمت حتى الآن بالاتفاق النووي كما شجعناها وكما وثقنا بها

لفتت منسقة ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الاوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ إلى أن "التزامنا ب​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ مبني على ​تقارير​ نثق بها"، مشيرةً إلى "أننا نسعى الى استمرار الاتفاق النووي واستفادة إيران من الآلية المالية"، مؤكدةً أن "إيران التزمت حتى الآن بالاتفاق النووي كما شجعناها وكما وثقنا بها من الناحية التقنية".

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