أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأن "​اصحاب الكسارات​ في ​ضهر البيدر​ يعتصمون احتجاجاً على قرار ​وزارة البيئة​ اقفال جميع ​المقالع والكسارات​ في الحادي والعشرين من الشهر الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اعتصام لاصحاب الكسارات بضهر البيدر احتجاجا على قرار اقفال جميع المقالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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