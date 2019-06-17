الدكتور هاني صافي للنشرة: ننتظر دعوة رئيس مجلس المندوبين لجلسة لتحديد مصير الإضراب

أكد مدير كلية الإعلام الفرع الثاني في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​هاني صافي​، في حديث لـ"النشرة"، أن الأساتذة بانتظار دعوة رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال إلى جلسة، بعد أن طالب ثلث الأعضاء بها.

وأوضح صافي أنه في هذه الجلسة من المفترض أن يتم التباحث في مختلف الأمور، بما فيها إستقالة رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور ​يوسف ضاهر​ ومصير الإضراب والعام الجامعي وأمور أخرى.

وأشار صافي إلى أنه من المفترض أن تكون الجلسة يوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً، إلا أن رحال لم يوجه الدعوة بشكل رسمي حتى الآن، لافتاً إلى أن مصير الإضراب يتوقف على هذه الجلسة.